Boca Juniors terá titulares em último jogo antes da final da Libertadores

O Boca Juniors mandará a campo os titulares no jogo de sábado (28) contra o Estudiantes, pelo Campeonato Argentino. Segundo o jornal argentino 'Olé', o técnico Jorge Almirón treinou pelo segundo dia seguido com a formação principal para o último compromisso antes da final da Libertadores contra o Fluminense, no dia 4, no Maracanã.

Na última partida, dois jogadores se machucaram: Benedetto e Valentini. Os dois, inclusive, não foram a campo e não participaram do treino. Houve apenas uma mudança, nesta sexta, em relação a quinta, que foi a saída de Vicente Taborda e a entrada de Merentiel. Valentini é o provável substituto de Marcos Rojo, que está suspenso da decisão após ser expulso no jogo de volta da semifinal contra o Palmeiras.

Fluminense x Boca Juniors: torcedores podem solicitar gratuidades para final da Libertadores a partir de hojeO período para solicitação durará 24 horas, e será permitido um ingresso por pessoa

