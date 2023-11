Boca Juniors pede para torcedores não cantarem músicas racistas na Libertadores

No próximo sábado, 4, Fluminense e Boca Juniors irão disputar quem fica com o título da Libertadores 2023, no Maracanã, às 17h (horário de Brasília). Neste domingo, 29, o clube argentino publicou nas redes sociais recomendações para os seus torcedores evitarem confusões no Brasil.

O primeiro pedido do clube é que os torcedores não cantem músicas racistas e ou xenofóbicas durante a passagem pelo país. O time alerta ainda para a pena de até cinco anos de prisão em casos de racismo no Brasil, sem fiança.Além disso, os argentinos recomendam que os torcedores evitem quaisquer tipos de provocações e alerta que o uso de entorpecentes é proibido.https://www.instagram.

Boca Juniors terá titulares em último jogo antes da final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Após derrota do Fluminense no Brasileirão, Jhon Arias projeta jogos com Bahia e Boca JuniorsApesar da derrota do Fluminense para o Atlético-MG, Jhon Arias acredita que sua equipe fez um jogo equilibrado, mas lamentou o resultado. Consulte Mais informação ⮕

Onde assistir: Boca Juniors x Estudiantes - Copa da Liga ArgentinaBoca Juniors e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 19h (de Brasília), na La Bombonera, válida pela 11ª rodada da Liga Argentina. Consulte Mais informação ⮕

Adversário do Flu na Libertadores, jogador do Boca se torna jogador mais comprado no Football ManagerEdição de 2024 do jogo está em primeira semana de acesso antecipado, e a produção revelou os atletas mais negociados neste período Consulte Mais informação ⮕

Adversário do Flu na Libertadores, jogador do Boca se torna jogador mais comprado no Football ManagerEdição de 2024 do jogo está em primeira semana de acesso antecipado, e a produção revelou os atletas mais negociados neste período Consulte Mais informação ⮕

Libertadores: Boca é deboche de torcedores por pedido contra racismoBoca Juniors enviou uma nota por seu canal no WhatsApp pedindo aos torcedores que não sejam racistas na final da Libertadores no sábado (4) Consulte Mais informação ⮕