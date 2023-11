Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no Maracanã

Boca Juniors e Fluminense entram em campo no sábado (4), Às 17h, no Maracanã. Em jogo único, o confronto mexe com a rivalidade histórica entre brasileiros e argentinos, valendo a maior glória do futebol sul-americano.Na semifinal, os Xeneizes eliminaram o Palmeiras nos pênaltis e agora enfrentam o segundo brasileiro na caminhada pela sétima taça. Afinal, qual é o retrospecto do Boca Juniors contra brasileiros na história?equipes brasileiras .

No retrospecto, os Xeneizes geralmente levam a melhor: são 40 vitórias, 36 empates e 28 derrotas. Na semifinal desta edição, os argentinos enfrentaram o Palmeiras, com dois empates e classificação nos pênaltis.Porém, nem tudo são rosas. O Boca Juniors não vence diante de brasileiros desde 2021, pela fase de grupos da Libertadores contra o Santos. O jogo terminou em 2x0, na Bombonera. Em meio à sequência negativa, os Xeneizes foram eliminados por Corinthians e Atlético-MG nas oitavas das duas últimas edições do torneio.A última vez que o Boca Juniors disputou uma final de Libertadores contra brasileiros foi em 2012, contra o Corinthians. Na ocasião, o Corinthians conquistou a taça com um 2x0 no Pacaembu, após empatar por 1x1 na Bombonera. Porém, não dá para dizer que os brasileiros levaram a mesma sorte que o Timão: em seis finais contra o brasileiros, o Boca Juniors só perdeu duas.Em 2007, o Boca amassou o Grêmio com show de Riquelme em Porto Alegr

:

