Boca Juniors anuncia saída do treinador Jorge Almirón

No último domingo, 5, o Boca Juniors anunciou a saída do treinador Jorge Almirón após o vice na Libertadores. Segundo o clube, decisão partiu do treinador que quis antecipar o fim do seu contrato e de sua comissão técnica. Antes do comunicado oficial, jornais argentinos como Olé, La Nación e Clarín e a emissora TyC Sports já antecipavam que o técnico deixaria o clube. Almirón tinha contrato até dezembro deste ano, e o time argentino terá eleições em novembro.

Após a partida, ele foi questionado sobre a sua permanência e disse que iria “ver como segue”

