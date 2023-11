Boca Juniors alerta argentinos que virão ao Rio e destacam punição por atos racistas

Rio - O Boca Juniors divulgou um comunicado com recomendações aos torcedores que estarão no Rio de Janeiro para a final da Libertadores da América. O duelo com o Fluminense será no sábado (4), no Maracanã, às 17h. A primeira instrução é referente a cantos e gestos racistas ou xenófobos, que constituem um crime grave no Brasil, com pena de até cinco anos de prisão.

O Boca chama a atenção para a punição dada ao consumo de entorpecentes no país.

Boca Juniors pede para torcedores não cantarem músicas racistas na LibertadoresNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Após derrota do Fluminense no Brasileirão, Jhon Arias projeta jogos com Bahia e Boca JuniorsApesar da derrota do Fluminense para o Atlético-MG, Jhon Arias acredita que sua equipe fez um jogo equilibrado, mas lamentou o resultado. Consulte Mais informação ⮕

Onde assistir: Boca Juniors x Estudiantes - Copa da Liga ArgentinaBoca Juniors e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 19h (de Brasília), na La Bombonera, válida pela 11ª rodada da Liga Argentina. Consulte Mais informação ⮕

Boca Juniors terá titulares em último jogo antes da final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Temporal transforma dia em noite no Rio de JaneiroO fenômeno atingiu o estado no início da manhã desta quinta-feira, dia 26. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a situação das ruas em diversas regiões do Rio de Janeiro. Consulte Mais informação ⮕

Boca Juniors se despede da Bombonera com empate e apoio dos torcedores: 'No Rio de Janeiro, vamos ganhar'No último jogo do Boca Juniors antes do embarque para o Rio para a final da Libertadores, a equipe de Almirón empatou com o Estudiantes. Consulte Mais informação ⮕