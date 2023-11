Boa movimentação de John Kennedy em retorno anima o Fluminense

Rio - O Fluminense perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0, mas a partida em Belo Horizonte trouxe alguns pontos positivos para o Tricolor. O principal sem dúvidas foi a boa movimentação de John Kennedy. Sem jogar desde o último dia 8, o atacante mostrou estar totalmente recuperado da pubalgia que sofreu recentemente.

Na primeira etapa, ele não teve nenhuma grande chance, mas exibiu habilidade e inteligência. No segundo tempo, o atacante manteve o ritmo e mesmo com o desgaste físico continuou sendo o jogador mais perigoso. Com o primeiro gol de Paulinho, Diniz mexeu na equipe e o Fluminense passou a ter Jhon Arias na partida. Com o colombiano em campo, Kennedy teve sua melhor oportunidade, mas após bela jogada, o jovem parou em grande defesa de Everson.

