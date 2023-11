Bloqueio de R$ 3,8 bilhões no Orçamento do governo Lula atinge hospitais, auxílio gás e áreas sociais

O governo Lula bloqueou R$ 3,8 bilhões no Orçamento, afetando hospitais, auxílio gás e áreas sociais. Um influenciador foi internado com dores nas costas, apresentando sintomas de hérnia de disco. Diego Borges está preso por homicídio qualificado e a polícia investiga se houve premeditação. Ele deu uma versão falsa para o crime antes de ser desmascarado por um vídeo.

:

O_ANTAGONİSTA: Lula bloqueou verbas do Orçamento para hospitais e livros didáticosO bloqueio de verbas do Orçamento acontece quando o governo verifica que há risco de descumprir as regras fiscais durante o ano

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Após mudar aparência, Rico Melquíades é internado com urgência em hospitalO influenciador Rico Melquíades, vencedor de 'A Fazenda 13', foi internado com urgência nesta ...

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Rico Melquíades é internado às pressas: 'Nem da cama conseguiu levantar'Influenciador passou por cirurgias no rosto recentemente

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Felipe Neto reclama de arbitragem escalada para Vasco x Botafogo e ironiza: 'CBF é honesta'Influenciador tem disparado contra a entidade nas últimas semanas

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Serviços de telecomunicações estão sendo retomados em Gaza após bloqueio de Israel, dizem empresas locaisComunicações no enclave foram interrompidas no domingo (5) pela terceira vez desde 7 de outubro, com organizações humanitárias afirmando que não conseguiram contatar os funcionários dentro do território

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Bloqueio do YouTube gera recorde de desinstalações de ad blockers; entendaEm outubro, foi registrado recorde de desinstalações de bloqueadores de anúncios

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »