Blogs petistas tentam eximir ministro do STF de responsabilidade na morte de preso

Diante da repercussão negativa para Alexandre de Moraes da morte de Cleriston Pereira da Cunha no presídio da Papuda em 20 de novembro, blogs sujos petistas tentaram eximir o ministro do STF de responsabilidade por omissão no caso, culpando André Mendonça, o segundo ministro indicado por Jair Bolsonaro.

Isto porque Mendonça rejeitou um habeas corpus da defesa do réu do 8/1, “com base em questões processuais e técnicas, sem mencionar as informações sobre as condições de saúde do preso”, como registrou o Estadão. A informação, inserida no meio de uma matéria do jornal, virou manchete diversionista na rede virtual do petismo.– Cleriston foi preso em flagrante por autoridades policiais em 8 de janeiro, no Senado, ante a suposta prática dos crimes de dano qualificado e golpe de Estado. – A primeira instância da Justiça Federal do DF (15ª Vara Criminal) assentou a regularidade formal do ato, ou seja, deu “ok” para a prisã





