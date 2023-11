Black Friday no Brasil: tudo o que você precisa saber para aproveitar as promoções

A Black Friday acontece nesta sexta-feira em todo o Brasil — Foto: Márcia Foletto/Agência O Globo Referindo-se à sexta-feira que ocorre após o Dia de Ação de Graças, um dos principais feriados dos Estados Unidos e que sempre cai numa quinta-feira, a Black Friday conquista consumidores em todo o mundo por ser marcada por grandes promoções no setor do varejo.

No Brasil, a tradição americana entrou no calendário do comércio nacional em 2010 e, desde então, mobiliza consumidores caçadores de descontos no comércio tradicional e on-line. Neste ano, a data cai na próxima sexta-feira, 24 de novembro. Além de atenção para não perder as melhores ofertas, é preciso tomar alguns cuidados para não cair em falsas promoções e golpes. Uma das recomendações dos especialistas é pesquisar. Veja a seguir tudo o que você precisa saber para aproveitar bem a temporada de promoções deste ano. A razão para o nome da promoção é incerta. Existem duas teorias mais fortes. A primeira é do século XIX, quando o termo foi registrado pela primeira vez e não tinha nada a ver com promoções, mas com dívida





