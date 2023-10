Bitcoin retoma tendência de alta de 2023 após valorização de 29% em outubro, afirma relatório

O bitcoin apresentou ganhos que"estabelecem a base para a retomada da tendência de alta de 2023", diz a última análise de dados da Glassnode

Na última edição do boletim informativo semanal,"The Week On-Chain", lançado em 24 de outubro, os pesquisadores afirmaram que a semana passada"estabelece a base" para a retomada da "Após um mês de alta no mercado, os touros encontraram força suficiente nesta semana para romper de forma convincente as médias de 111 dias, 200 dias e 200 semanas."

"A base de custo dos detentores de curto prazo (STH) agora também está no espelho retrovisor em US$ 28.000, colocando o investidor recente com um lucro médio de +20%", continuou a Glassnode. "Podemos ver casos em 2021-22 em que o STH-MVRV atingiu correções relativamente profundas de -20% ou mais", explicou o boletim. headtopics.com

Apesar de enfrentarem seus próprios problemas de lucratividade, os LTHs agora possuem mais de três quartos da oferta disponível de bitcoin pela primeira vez. "Uma proporção significativa do suprimento e dos investidores agora se encontra acima do preço médio de equilíbrio, localizado em torno de US$ 28 mil", concluiu.

