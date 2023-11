Bitcoin acumula ganhos de 14% em 7 dias e investidor volta atenção ao Fed

. Para a próxima semana, as expectativas se concentram em torno do noticiário macroeconômico, que terá como destaque a divulgação da decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Segundo Rony Szuster, analista do MB, é quase um consenso que o Fomc irá manter a taxa básica de juros dos EUA na atualdepois da decisão.

Em Wall Street, o índice Dow Jones caiu 1,12% a 32.418 pontos, o S&P 500 registrou queda de 0,48% a 4.117 pontos e o Nasdaq, focado em empresas de tecnologia, avançou 0,38% a 12.643 pontos.

”, diz. Para o analista do MB, o potencial de atração de capital institucional caso isso se confirme é enorme, pois as nove gestoras que fizeram aplicações para lançar ETFs à vista de bitcoin possuem somadas mais de US$ 15 trilhões de ativos sob custódia.Por que o mercado voluntário de carbono é tão importante? headtopics.com

Neste artigo, o advogado especialista em mercado financeiro e direito tributário, fala sobre por que os projetos íntegros de crédito de carbono serem ferramentas relevantes na luta contra a mudança climáticaEm primeiro de uma série de relatórios sobre o tema, equipe de research aponta a transição energética da indústria de óleo e gás, o financiamento dos países em desenvolvimento e um balanço global de emissões como...

Impulsionado pelas mudanças geopolíticas globais, esse movimento parece estar abrindo uma nova janela de oportunidade para o país ampliar a sua inserção internacionalCenário desafiador e regulação podem reconfigurar o setor headtopics.com

Expectativa dos gestores é que a queda de juros no Brasil normalize a situação e, aos poucos, atraia os investidores de voltaQueda da rentabilidade das empresas foi mais sensível em negócios diretamente ligados ao setor de consumo, como as varejistas e as que atuam na produção e comercialização de alimentosObjetivo do guia é agrupar as carteiras em categorias com algum significado prático para o investidor decidir a distribuição...

Resumo da semana: ataque nos EUA, taxação de super-ricos e crise humanitária em Gaza