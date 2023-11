Binance fecha acordo para encerrar processo nos EUA e vai pagar multa de cerca de R$ 21 bi; CEO deixará o cargo

A Binance, maior bolsa de criptomoedas do mundo, e seu CEO Changpeng Zhao se declararam culpados de acusações criminais por lavagem de dinheiro e violações de sanções dos EUA, incluindo a permissão de transações com o Hamas e outros grupos terroristas, em um acordo abrangente com o Departamento de Justiça destinado a manter a empresa em operação. A Binance concordou em se declarar culpada de acusações criminais e pagar cerca de US$ 4,3 bilhões (R$ 21 bilhões) em penalidades.

Zhao, que concordou em deixar o cargo e pagar uma multa de US$ 50 milhões (R$ 245 milhões) como parte do acordo, compareceu ao tribunal de Seattle na terça-feira para se declarar culpad





Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui.

