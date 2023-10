Billboard Music Awards 2023 anuncia finalistas; Taylor Swift lidera

O Billboard Music Awards (BBMAs) 2023 acaba de anunciar seus finalistas e, como era de se esperar, Taylor Swift teve o maior número de menções, participando em 20 categorias — sendo que a cantora já é a maior ganhadora feminina de todos os tempos da premiação, com 29 vitórias.

Top Artista Drake Luke Combs Morgan Wallen SZA Taylor Swift Top Artista Novo Bailey Zimmerman Ice Spice Jelly Roll Peso Pluma Zach Bryan Top Artista Masculino Drake Luke Combs Morgan Wallen The Weeknd Zach Bryan Top Artista Feminina Beyoncé Miley Cyrus Olivia Rodrigo SZA Taylor Swift Top Dupla/Grupo Eslabon Armado Fifty Fifty Fuerza Regida Grupo Frontera Metallica Top Artista Billboard 200 Drake Luke Combs Morgan Wallen SZA Taylor Swift Top Artista Hot 100 Drake Luke Combs Morgan Wallen...

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

IRPF 2023: lote residual de restituição será pago no fim do mês de outubroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Expo Araruama 2023 estimula a agricultura familiar na Região dos LagosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Maricá celebra mais de 44 mil atendimentos odontológicos realizados em 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Feira do Empreendedor 2023 gera R$ 408 milhões em negóciosAo todo, foram 60,8 mil negócios fechados nos quatro dias de evento Consulte Mais informação ⮕

Enem 2023: Mesmo com inúmeras reclamações, Inep diz que é impossível mudar local de provaInstituto que organiza o Enem afirma que distância máxima é de 30km da residência, 'caso todas as informações tenham sido declaradas corretamente' Consulte Mais informação ⮕

Veja os melhores multivitamínicos de 2023 com o guia do Lance!Saiba os benefícios e escolha o melhor multivitamínico para a sua rotina! Dux, Pharmaton e Nutralin estão entre as marcas mais famosas. Consulte Mais informação ⮕