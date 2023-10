Bilionário dos EUA diz que pessoas em home office não trabalharam tanto durante a pandemia

O bilionário de private equity Stephen Schwarzman não acha que as pessoas trabalharam duro o suficiente durante a Covid-19. Schwarzman, o CEO da Blackstone cuja fortuna é estimada em US$ 32 bilhões (R$ 159,61 bilhões), disse aos investidoresque as pessoas que trabalharam remotamente durante a pandemia “não trabalharam tão arduamente – independentemente de o que eles te contaram”.

Eles não precisam comprar roupas caras, então seus rendimentos são maiores.” Durante o painel de Schwarzman, realizado no congresso Future Investment Initiative da Arábia Saudita, o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, discutiu como 60% dos funcionários de sua empresa estão agora no escritório cinco dias por semana, enquanto 30% são obrigados a estar no escritório três dias por semana. “Nós rastreamos”, disse Dimon.

