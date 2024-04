Big Brother Brasil 24: três sisters estão no 13º paredão

O "Big Brother Brasil 24" chega ao seu 13º paredão com três sisters na berlinda. O público precisa escolher quem deixa a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira, entre Alane, Beatriz e Pitel. Na enquete do EXTRA, Pitel é a mais votada para sair, com mais de 74,56% dos votos. Já Alane tem cerca de 15,52% dos votos. Bia é a menos votada com pouco mais de 9,92%. Vote abaixo!Existem duas modalidades de votação no "BBB 24". No voto único, o usuário poderá votar apenas uma vez por paredão.

Para ter acesso a essa votação, além de ter uma conta Globo, o internauta precisará informar o número do seu CPF no momento em que for votar.O voto da torcida funciona da mesma maneira que já conhecemos, como nas últimas edições. O usuário faz o login com sua conta Globo, a qual terá acesso por meio de um cadastro simples e gratuito. E poderá votar quantas vezes quise

