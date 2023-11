Bidu comenta lance polêmico e analisa ano no Corinthians

Bidu chegou ao Corinthians no começo do ano para brigar por posição com Fábio Santos, mas o veterano lateral é quem vem sendo mais utilizado. O camisa 21 fez um balanço de seu primeiro ano no Timão e destacou a confiança de Mano Menezes.- Vim para ajudar a equipe e agregar da melhor forma. A vida é feita de altos e baixos, e com trabalho venho conseguindo estar bem para ajudar a equipe.

O Corinthians volta a campo no domingo (5), contra o RB Bragantino, pela 32ª rodada d do Brasileirão, no Nabizão.Assista à coletiva de Mano Menezes após vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR no BrasileirãoCorinthiansCorinthians

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Bola na mão de Matheus Bidu gera polêmica em Corinthians x Athletico: 'Vergonha'Um lance causou polêmica durante o primeiro tempo de Corinthians x Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (1). Após cruzamento na área do time paulista, a bola bateu na mão de Matheus Bidu, que estava quase caído no gramado. A jogada gerou reclamações nas redes sociais.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Corinthians x Athletico PR: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Corinthians x Athletico PR é válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série A

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: O que matemática diz das chances do Corinthians no Brasileiro?Corinthians enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Dicas Resenha de Apostas para faturar com o Corinthians x Athletico pelo Campeonato BrasileiroEm busca de objetivos distintos, Timão e Furacão se enfrentam na quarta e Yuri Alberto pode te ajudar a faturar nesta rodada!

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Corinthians x Athletico: onde assistir pelo BrasileirãoCorinthians e Athletico se enfrentam na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (1), pelo segundo turno do Brasileirão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Corinthians vence o Athletico pelo BrasileirãoCorinthians vence o Athletico no Brasileirão sem ser brilhante com enorme contribuição do goleiro Bento no segundo tempo

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕