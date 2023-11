Biden pressiona Netanyahu sobre proteção a civis e aumento da ajuda humanitária a Gaza

O presidente americano Joe Biden pressionou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre a necessidade de proteger os civis palestinos neste domingo (29). O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse, em entrevista à CNN, que o governo americano enfatizou a Israel a importância de separar os civis de Gaza do Hamas.

Com o número de mortos na Faixa de Gaza na casa dos milhares — e aumentando — o governo de Joe Biden tem estado sob crescente pressão para deixar claro que o seu apoio inabalável a Israel não se traduz num endosso geral a tudo o que o seu aliado está fazendo.

Guerra entrou no segundo estágio com operação terrestre de Israel em Gaza, diz NetanyahuForças de Defesa de Israel confirmaram na manhã deste sábado que entraram no território palestino durante a noite de sexta-feira (27) Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu diz que guerra em Gaza entrou na 2ª fase com operação terrestreMais de 150 alvos foram atacados neste sábado, e tropas seguem no território palestino – que continuam com a comunicação prejudicada – na mais longa incursão por terra desde o início da guerra. Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu diz que guerra contra Hamas em Gaza será ‘longa e difícil’Premiê disse ter como objetivo destruir as capacidades militares e a direção do Hamas e resgatar reféns Consulte Mais informação ⮕

Israel expande ofensiva terrestre em Gaza; Netanyahu diz que será guerra 'longa e difícil'Madrugada de sexta para sábado foi marcada pelo maior bombardeio desde o início do conflito, e combates são reportados ao redor do território Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu diz que guerra contra Hamas em Gaza será 'longa e difícil'O primeiro-ministro israelense, Benjamim Netanyahu, alertou, neste sábado (28), que a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu anuncia segunda fase da guerra de Israel na Faixa de GazaDúvidas surgem sobre como o governo vai garantir a liberdade de reféns Consulte Mais informação ⮕