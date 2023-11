Biden elogia reunião com Xi Jinping e concordam em restabelecer comunicações militares

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , elogiou a 'produtiva' reunião que teve com seu homólogo da China, Xi Jinping , na quarta-feira (15), na Califórnia, na qual ambos os líderes concordaram em restabelecer as comunicações militares em um esforço para diminuir as tensões .

Os líderes das duas superpotências iniciaram seu primeiro encontro em um ano com um aperto de mãos nos sumptuosos Jardins Filoli e encerraram com uma caminhada pelas exuberantes áreas verdes da propriedade a 40 quilômetros de San Francisco. 'Acabei de concluir várias horas de reuniões com o presidente Xi, e acredito que foram algumas das discussões mais construtivas e produtivas que tivemos', disse Biden em uma coletiva de imprensa individual após o encontro, onde, questionado por um repórter, disse que ainda considera Xi um 'ditador'. 'É um termo que usamos antes. Ele é um ditador no sentido de que é alguém que lidera um país comunista, que se baseia em uma forma de governo completamente diferente da nossa', argumento





