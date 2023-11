Biden diz que China tem 'problemas reais' antes de reunião com Xi Jinping

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na terça-feira (14) que a China tem 'problemas reais', poucas horas antes de uma reunião com o homólogo chinês Xi Jinping em San Francisco, que pretende estabilizar as relações entre os países. Os dois chefes de Estado desembarcaram na terça na cidade da costa oeste norte-americana, onde terão um encontro bilateral muito aguardado, em um momento de grande atrito entre os dois países.

'O presidente Xi é outro exemplo de como o restabelecimento da liderança americana no mundo está se consolidando. Eles têm problemas reais', disse Biden durante um evento de arrecadação de fundos, horas antes da reunião com o líder chinês. Biden vai liderar a cúpula anual do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). Ele foi recebido pelo governador da Califórnia, o também democrata Gavin Newsom. O governador também deu boas-vindas a Xi, que chegou a bordo do avião presidencial poucas horas depois de Biden. O presidente chinês também foi recebido pela secretária do Tesouro americano, Janet Yelle

:

BBCBRASİL: Onda de calor atinge 15 Estados brasileiros e o Distrito FederalEm decorrência das altas temperaturas, 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta de "grande perigo", segundo diferentes agências de metereologia. A onda de calor, que pode persistir em algumas localidades durante toda a semana, deve levar a recordes históricos de temperatura em diversas cidades — há locais em que os termômetros podem marcar até 13 ºC a mais do que esperado para esta época do ano.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Peru Week, evento que fomenta o turismo e a gastronomia do país andino, acontece em 15 estados brasileirosDe 14 a 30 de novembro capitais brasileiras participam de campanha de promoção do turismo e da gastronomia peruana

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Luiza Brunet pede R$ 1 milhão de indenização de ex-marido por agressãoModelo recebeu um soco de Lírio Parisotto no olho esquerdo e relata ter sido chutada várias vezes durante uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos, em 2016

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Luiza Brunet pede R$ 1 milhão de indenização de ex-marido por agressãoModelo recebeu um soco de Lírio Parisotto no olho esquerdo e relata ter sido chutada várias vezes durante uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos, em 2016

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

G1: Onda de calor no Brasil: temperaturas acima de 40 graus em várias cidadesVárias cidades brasileiras registraram temperaturas acima de 40 graus nos últimos dias. Em decorrência das altas temperaturas, 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta de 'grande perigo', segundo diferentes agências de meteorologia. A onda de calor, que pode persistir em algumas localidades durante toda a semana, deve levar a recordes históricos de temperatura em diversas cidades — há locais em que os termômetros podem marcar até 13 ºC a mais do que esperado para esta época do ano. A sensação térmica também pode ultrapassar os 50 ºC em algumas cidades. Mas o que explica o fenômeno? Uma conjunção de fatores — como o El Niño, a formação de um 'domo de calor' e as mudanças climáticas — ajudam a entender o que está acontecendo agora no Brasil. Estudos publicados recentemente também revelam que as ondas de calor do tipo estão se tornando cada vez mais comuns no país.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

VEJA: Voo com brasileiros em Gaza faz parada técnica em Recife antes de seguir para BrasíliaO voo pousou em Recife, onde a aeronave será reabastecida antes de seguir para Brasília. Entre os passageiros estão 17 crianças, nove mulheres e seis homens. O processo de resgate dos brasileiros em Gaza teve início em 12 de outubro, quando parte do grupo foi abrigado em uma escola. Eles deixaram as instalações no dia 14, enquanto o restante permanecia no sul da cidade.

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »