Biden apela por aumento considerável e imediato de ajuda humanitária em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um apelo, na noite de domingo (29.out), para que Israel cumpra o Direito Internacional e permita um aumento considerável e imediato de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. A região está no centro do conflito entre Israel e o grupo Hamas, o que já resultou na morte de 8 mil palestinos em três semanas."Falei com o primeiro-ministro , Benjamin Netanyahu, sobre o cenário em Gaza.

Na noite de domingo (30.out), por exemplo, equipes do Médicos Sem Fronteiras relataram estar operando pacientes sem o uso de anestesia, uma vez que o produto acabou há dias.

Biden pressiona Netanyahu sobre proteção a civis e aumento da ajuda humanitária a GazaAutoridades discutiram os esforços para proteger os mais de 200 reféns capturados pelo Hamas num ataque surpresa a Israel em 7 de outubro que matou 1.400 pessoas Consulte Mais informação ⮕

Após saques a depósitos de comida da ONU, Biden defende acelerar ajuda a GazaTerritório palestino segue sob bloqueio de Israel e sofre com falta de água potável, comida, energia e medicamentos. ONU alertou para possível 'colapso da ordem social'. Consulte Mais informação ⮕

Após saques a depósitos de comida da ONU, Biden defende acelerar ajuda humanitária a GazaONU alerta para possível 'colapso da ordem pública' em meio a falta de comida, medicamentos e água potável Consulte Mais informação ⮕

Hamas mantém estoque de suprimentos enquanto Gaza apela por ajudaAutoridades árabes e ocidentais confirmam que grupo terrorista continua bem abastecido enquanto população sofre com falta de água, comida e combustível Consulte Mais informação ⮕

Bombardeios em Gaza seguem na manhã de sábado, com mais de cem prédios destruídosForças Armadas de Israel afirmam não poder garantir a segurança de jornalistas atuantes na região Consulte Mais informação ⮕

El ejército israelí sigue en el interior de Gaza tras la peor noche de bombardeos aéreosLas Fuerzas Armadas dan cuenta de ataques desde el aire “masivos y muy significativos”. Nunca desde el inicio de la guerra había salido tan poca información de la Franja, con las comunicaciones e internet caídos Consulte Mais informação ⮕