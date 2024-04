Bianca Bin fala sobre os rumores de que não gosta de trabalhar

Bianca Bin se pronunciou sobre os rumores de que não gosta de trabalhar. De acordo com a atriz, ela foi rotulada de 'preguiçosa' por algumas pessoas após ter se afastado das novelas por um período. Em uma participação no podcast 'Embrulha Sem Roteiro', a artista explicou que recusou projetos na telinha para sair da zona de conforto e se desafiar no teatro. 'As pessoas acham que eu sou preguiçosa, que não gosto de trabalhar, porque eu vivo recusando novelas', iniciou ela.

'Não é sobre isso, é sobre querer diversificar um pouco. Eu fiquei dez anos fazendo novela, numa alta produtividade, alta demanda, e protagonista. Gravava seis dias, descansava um, e nesse um, decorava 50 páginas de texto. A cabeça não para', explicou. A artista de 33 anos passou cinco anos afastada da TV e gravou uma breve participação na novela 'Terra e Paixão', da TV Globo, que foi exibida no ano passado. 'Senti essa necessidade de sair dessa zona de conforto, me aventurar e diversificar no teatro

