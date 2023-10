Bia Haddad Maia encara russa na semi em Zhuhai neste sábado e buscará se aproximar do top 10

, número 19 do mundo, conheceu, na tarde desta sexta no Brasil, final da noite em Zhuhai, na China, sua adversária de semifinal do WTA Elite Trophy, torneio com as melhores do ano fora do top 8.

A paulistana, campeã do Grupo Camellia com duas vitórias sobre Caroline Garcia (20ª) e Madison Keys (11ª), encara a russa Daria Kasatkina, 17ª colocada, às 3h da madrugada neste sábado. Será o segundo encontro entre elas. A brasileira levou a melhor no começo do ano no torneio de Doha, no Qatar, em dois sets.

Ela vai somando por enquanto 240 pontos e indo aos 2395. Em caso de vaga na final, ganharia ao todo 440 indo a 2595 e ficando no mínimo com o 17º lugar. Com o troféu somaria 700 e iria aos 2855, na 11ª posição. A final seria contra uma chinesa, Qinwen Zheng ou Lin Zhu. headtopics.com

Consulte Mais informação:

Lance! »

Bia Haddad Maia encara Garcia por vaga na semi em Zhuhai nesta sextaBrasileira joga na madrugada contra a francesa 20ª do mundo Consulte Mais informação ⮕

Bia Haddad Maia vai à semi no Elite Trophy, em ZhuhaiPaulistana passou por francesa Garcia, 20ª do mundo, com autoridade Consulte Mais informação ⮕

Bia Haddad arrasa e vai à final de duplas no Elite Trophy em ZhuhaiPaulistana e russa Kudermetova foram campeãs do grupo e brigarão pelo título no final de semana Consulte Mais informação ⮕

Bia Ferreira conquista primeiro ouro do Boxe no Pan e confirma aposentadoriaO Brasil conquistou a primeira medalha de ouro neste Jogos Pan-Americanos, a campeã mundial Bia Ferreira venceu a colombiana Angie Valdes na final Consulte Mais informação ⮕

Bia Ferreira e Jucielen Romeu garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024Seleção brasileira de boxe já tem 12 atletas garantidos em semifinais Consulte Mais informação ⮕

MC Daniel divulga música com indireta a Mel Maia: 'Me esquece, por favor'Funkeiro postou um vídeo com um trecho de uma música nova sobre fim de relacionamento Consulte Mais informação ⮕