Bia Ferreira conquista primeiro ouro do Boxe no Pan e confirma aposentadoria

Depois de três medalhas de bronze e mais três medalhas de prata, o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro neste Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A campeã mundial Bia Ferreira não tomou conhecimento e venceu a colombiana Angie Valdes, por decisão unânime (5 a 0), na categoria até 60kg.

O resultado confirma a ótima fase de Bia Ferreira, que neste ano já havia conquistado o bicampeonato mundial, além de ter sido medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A brasileira conquistou seu bicampeonato no Pan e anunciou sua aposentadoria após os Jogos de Paris 2024, onde ela busca a medalha de ouro Olímpica.

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Bia Ferreira e Jucielen Romeu garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024Seleção brasileira de boxe já tem 12 atletas garantidos em semifinais Consulte Mais informação ⮕

Boxe: Brasil avança com nove para as finais do Pan e garante mais sete vagas olímpicasBoxe brasileiro já faz sua melhor campanha em Jogos Pan-Americanos Consulte Mais informação ⮕

É OURO! Beatriz Ferreira é campeã de Boxe no Pan-AmericanoBeatriz Ferreira confirmou o favoritismo e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no boxe nos Jogos Pan-Americanos Consulte Mais informação ⮕

Bia Haddad arrasa e vai à final de duplas no Elite Trophy em ZhuhaiPaulistana e russa Kudermetova foram campeãs do grupo e brigarão pelo título no final de semana Consulte Mais informação ⮕

Bia Haddad Maia encara Garcia por vaga na semi em Zhuhai nesta sextaBrasileira joga na madrugada contra a francesa 20ª do mundo Consulte Mais informação ⮕

Bia Haddad Maia vai à semi no Elite Trophy, em ZhuhaiPaulistana passou por francesa Garcia, 20ª do mundo, com autoridade Consulte Mais informação ⮕