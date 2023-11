Bi da Libertadores, Felipe Melo busca emoção diferente pelo Fluminense

Ao chegar sob forte desconfiança por causa da idade (38 anos em 2022), Felipe Melo chamou a atenção também ao falar em ganhar títulos em um clube que estava desde 2012 sem uma conquista de expressão. O tempo passou, o então volante virou zagueiro e, após altos e baixos, firmou-se como um dos líderes do Fluminense que pode ser campeão da Libertadores no sábado (4), às 17h, sobre o Boca Juniors no Maracanã.

Foto de Felipe Melo com a camisa do Fluminense, quando criança, viralizou quando ele acertou com o clubeArquivo Pessoal Passaram-se 35 anos desde aquele 3 a 2 sobre o Goytacaz, pelo Campeonato Carioca. Felipe Melo jogou pelo rival Flamengo e por outros 10 clubes, como Juventus, Inter de Milão, Palmeiras... até finalmente vestir a camisa do clube de coração do pai.

