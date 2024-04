Beyoncé se asoma al country en su último single

Un escueto biquini metálico, una chaqueta torera y un aparatoso sombrero vaquero negro son las credenciales estéticas que presenta Beyoncé en su último single. Y no, no es un farol: la Reina B se asoma al country en un Texas Hold’em que, con sus 118 millones de reproducciones en Spotify confirma que el country vuelve con fuerza.

Con los sonidos urbanos de origen latino alcanzando su madurez como sonido del momento de la última década, el hip hop en perenne estado de gracia y el pop-rock de toda la vida asentado en un discreto segundo plano del que no parece que vaya a salir muy pronto, quedan pocos candidatos a ser la tendencia musical de moda en los meses que vienen. Si hacemos caso a lo que pasa en Instagram (y, en menor medida en Tiktok), el country parece ser el nuevo viejo sonido en disfrutar de una segunda juventud, en la que rostros y demografías no asociadas habitualmente al canon de este sonido marcan la diferenci

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

“Cowboy Carter”: Beyoncé anuncia capa de novo álbumNovo disco chega às plataformas digitais no dia 29 de março; confira

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

GLAAD Media Awards: Beyoncé será homenageada por filme “Renaissance”Considerada a maior celebração LGBTQIA+ do mundo, primeira etapa acontece nesta quinta-feira (14), em Los Angeles

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Macron condecora novo homem mais rico do mundo na presença de Beyoncé e MuskPatrimônio do premiado é de cerca de 230 bilhões de dólares (R$ 1,14 trilhão)

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Beyoncé deixa marca na música country e destaca as raízes do gêneroO projeto 'Texas Hold ‘Em' disparou em várias paradas musicais, consolidando Beyoncé como a primeira mulher negra a chegar ao topo da Billboard Country Chart

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Beyoncé explica que su nuevo disco nació tras sentirse rechazada por la industria del countryLa cantante tejana revela los motivos tras su nuevo trabajo: ‘Cowboy Carter’: “Mi esperanza es que dentro de unos años la mención de la raza de un artista, en lo que se refiere a la liberación de géneros musicales, sea irrelevante”

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Beyoncé publica vídeo de influencers brasileiros: ‘Exaltando nossa cultura’Daniel Nascimento é jornalista e trabalha com notícias sobre celebridades há sete anos. Antenado em tudo o que acontece no mundo dos famosos, já escreveu para o portal Terra e Gazeta de Alagoas. Nascido na Baixada Fluminense do Rio, é solteiro e filho de dona Maria Madalena.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »