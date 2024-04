Beyoncé recebe o Prêmio Inovador iHeartRadio Music Awards 2024

Nesta segunda-feira (1º), Beyoncé foi homenageada com o Prêmio Inovador iHeartRadio na premiação iHeartRadio Music Awards 2024, que é responsável por homenagear grandes nomes da música que marcaram a indústria nos últimos tempos. Nas redes sociais, o portal da premiação afirmou “que existem poucos artistas ao longo da história que assumiram riscos, transformaram com sucesso a sua música e influenciaram a cultura pop ao nível de Beyoncé“.

Ela subiu ao palco e recebeu o prêmio das mãos de Stevie Wonder, agradecendo e revelando ainda que o cantor tocou gaita em sua versão de "Jolene" para o seu mais recente álbum, "Cowboy Carter". Durante a premiação, a estrela ainda posou ao lado de artistas como Katy Perry e Cher (veja acima). A dona de "Believe" também foi consagrada no evento com o Icon Awards, por suas contribuições incomparáveis à música e à cultura pop por mais de sete década

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

iHeartRadio Music Awards 2024: Beyoncé será homenageada; veja como assistirPremiação acontece na noite desta segunda-feira (1º), com transmissão no YouTube da Fox

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Beyoncé será homenageada no iHeartRadio Music Awards 2024Premiação será realizada em 1º de abril no Dolby Theater, em Los Angeles

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Livreiros, editores e amigos lamentam morte de Pedro HerzColegas descrevem o dono da Livraria Cultura como 'inovador' e 'referência'

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Hora 1 estreia novo cenário tecnológico e inovadorEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Tratamento inovador para sinusite crônica é aprovado nos EUAPulverizações diárias do spray nasal, que trata a doença sem pólipos nasais, reduziram inflamações agudas em 56% nos ensaios clínicos

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Lollapalooza 2024: Luísa Sonza faz show divertido, mas pouco inovador, para um público mornoCantora homenageou Gal Costa e Marília Mendonça, conseguiu animar público com maiores hits, mas demorou a engatar e não abriu mão de base apresentada no The Town em 2023

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »