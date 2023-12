Beyoncé esteve em Salvador para lançamento de filme

Muita gente duvidou, mas é fato: Beyoncé esteve em Salvador na noite desta quinta-feira, 22, durante a festa de lançamento do filme que registra a turnê 'Renaissance', realizada pela artista ao longo deste ano.

Cidade mais negra fora do continente africano, reconhecida pela rica produção musical negra, Salvador foi escolhida para a primeira exibição do documentário no Brasil, e também para a realização da festa 'Club Renaissance' que contou com a presença da própria Beyoncé no Centro de Convenções, localizado na Orla da cidade. As especulações começaram cedo e mobilizaram intensamente as redes sociais, em um misto de brincadeiras e torcida para que de fato ela chegasse. Quem poderia imaginar que, em meio às fortes chuvas que caíram na cidade nos últimos dias da Primavera, a capital baiana seria aquecida pela ilustre visita. A expectativa agora é se Beyoncé vai aproveitar alguns dias em Salvador.Os fãs convidados para assistirem ao filme, e já felizes por participarem da festa, foram surpreendidos pela possibilidade de estarem tão perto da Queen Be





