Benja projeta próximos jogos do Botafogo e crava: 'Não vai ser campeão'

Apresentador debateu o assunto com PVC e Mano em programa da CNNnão será campeão brasileiro nesta temporada. O comandante do programa"Domingol", da CNN, debateu o assunto com os comentaristas Paulo Vinicius Coelho e Mano.

Para Benja, o Botafogo fará de"cinco a seis" pontos nos próximos 15 disputados, contra Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino. O apresentador também cravou que o Alvinegro não vence o clássico contra o Cruzmaltino, que ocorre no próximo domingo (5).Para PVC, no entanto, o Botafogo conquistará nove pontos nesta sequência, enquanto Mano projeta oito pontos para o Alvinegro.

Atualmente, a diferença entre Botafogo e Palmeiras é de seis pontos, mas o Alvinegro tem dois jogos a menos. O terceiro colocado é o Red Bull Bragantino, um ponto atrás do Alviverde, e também com um jogo a menos no torneio.Fora de Campo headtopics.com

Benja no Domingol: “Botafogo não será campeão Brasileiro”Apresentador acredita que Fogão corre risco na reta final do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Milhares de manifestantes pedem em Madri cessar-fogo em GazaNão ignorem o sofrimento palestino' e 'as chamas não mentem', diziam alguns dos cartazes da marcha Consulte Mais informação ⮕

Inter de Milão planeja atravessar Lyon e contratar goleiro do BotafogoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo busca retomar boa fase no Nilton Santos diante do CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Torcedores do Botafogo recorrem a planilhas para conter ansiedade rumo ao título do BrasileirãoLíder da competição, alvinegro enfrenta o Cuiabá neste domingo, no Estádio Nilton Santos Consulte Mais informação ⮕

Botafogo x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoBotafogo e Cuiabá se enfrentam na 30ª rodada do Brasileirão. O jogo será neste domingo (29), às 20h, no Nilton Santos. Consulte Mais informação ⮕