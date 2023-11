Benja no Domingol: “Botafogo não será campeão Brasileiro”

Líder absoluto do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda está longe de ter o título confirmado matematicamente. Com Palmeiras, Red Bull Bragantino e Flamengo na cola, o Fogão ainda corre riscos nesta reta final de Brasileirão. Para o apresentador do Domingol, Benjamin Back, o clube carioca não será o campeão nacional de 2023.

O Fogão está seis pontos a frente do segundo colocado, Palmeiras, e ainda tem dois jogos a menos que o Verdão. "O Botafogo não vai ser campeão Brasileiro", disse o apresentador. Benja acredita que o Botafogo fará cinco ou seis pontos na reta final do Brasileirão. Acompanhe CNN Esportes em todas as plataformas YouTube Tiktok Instagram Twitter

