Bem Estar #219: tatuagem

Todo mundo pode fazer tatuagem? Existem áreas do corpo que devem ser preservadas? Quem tem mais chance de desenvolver alergia às tintas? Como cuidar da tatuagem para que ela não desbote? E quando a pessoa faz uma tatuagem e se arrepende, quais são as técnicas para remover o desenho? Hoje a gente recebe a dermatologista Márcia Linhares, do Departamento de Laser da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

