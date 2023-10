Belford Roxo realiza evento do novo projeto ‘Guardiões da Fauna’ com alunos da rede municipal

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Sema), em parceria com a Secretaria de Defesa dos Animais e a de Educação, promoveu nesta sexta-feira (27), o evento do projeto “Guardiões da Fauna”, na Fazenda Boa Esperança. Em alusão ao Dia dos Animais, 4 de outubro, o evento contou com muitas atividades interativas e lúdicas para os alunos da rede municipal.

Educação Ambiental O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Igo Menezes, enfatizou que o projeto faz parte do fortalecimento da educação ambiental na cidade. “Esse evento especial constitui uma importante ferramenta para conscientizar e estimular ações conservacionistas da nossa fauna”, ressaltou. “Apresentamos animais silvestres às crianças, além de destacarmos a importância ecológica no ecossistema.

