Belford Roxo: Projeto Saúde Mais Feliz promove aulão de zumba em Heliópolis

Belford Roxo - A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo, através do projeto Saúde Mais Feliz, promoveu na noite desta quinta-feira (26), um aulão de zumba na quadra do clube Heliópolis. O evento, em alusão ao Outubro Rosa, teve o objetivo de promover a saúde, integração social e bem-estar. A ideia é ter um evento de zumba a cada mês.

Os secretários Matheus Carneiro e Jefferson Alencar (ambos à frente) destacaram a importância do projetoRafael Barreto / PMBR 16 mil alunos em 24 polos O Projeto Saúde Mais Feliz conta com 24 polos abertos, tendo cerca de 16 mil alunos inscritos. E a ideia é abrir mais polos, pois existe uma demanda da população de cada bairro.

