Belford Roxo: Escola estadual encerra mês das crianças com festa promovida por ação de sustentabilidade

Belford Roxo - A semana da Criança no Colégio Estadual São Bernardo, no bairro Santa Maria, em Belford Roxo, terminou na última semana, com muita festa, em um cenário viabilizado por uma importante atividade realizada, regularmente, pela escola. Foi a geração de recursos na revenda dos resíduos para uma fábrica, dentro do Projeto Óleo que o colégio desenvolve durante todo ano, que a unidade escolar promoveu a festa para a garotada.

A festa para os estudantes é realizada anualmente e, este ano, contou com vários passatempos como futebol de sabão, pula-pula, totó, jogos eletrônicos e analógicos, brincadeiras, como "cabelo maluco", e show de talentos.

