Bela Gil expõe conversa sobre sexualidade com a filha de 15 anos: “Bem gay”

A apresentadora Bela Gil compartilhou uma conversa íntima que teve com a filha, Flor Gil, em suas redes sociais nesta sexta-feira (27). No stories do Instagram, Bela mostrou um print de uma conversa do Whatsapp onde Flor compartilha um meme dizendo que se sente ofendida quando acham que ela é heterossexual e pergunta o que a mãe acha dela compartilhar em suas redes sociais. "Se você sentir que sim, posta! Você é pan, não é?", questiona ela.

Acho que, na real mesmo, mesmo, fora as zoeiras, eu sou uma grande 'sapata'. Você tem uma filha bem gay", explica ela. "É orgulho que fala?", escreveu a filha de Gilberto Gil ao compartilhar a conversa com os seguidores. Flor, de 15 anos, é fruto do relacionamento de Bela com o empresário João Paulo Demasi. Além disso, ela seguiu os passos do avô, Gilberto Gil, e está investindo na carreira de cantora.

