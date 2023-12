Beisebol brasileiro: luta e resiliência em busca de reconhecimento

No ano em que o Brasil se consolidou como a segunda maior potência esportiva das Américas, uma modalidade em especial chamou atenção do grande público: o beisebol. Os motivos são diversos e vão desde a simpática comoção digital em volta da progressão de bons resultados até as expressivas conquistas recentes, como a medalha de prata no Pan 2023.

Em meio à notória falta de recursos e à sombra de modalidades com maiores aportes e tradição em nosso país, o beisebol brasileiro tece uma história de luta e resiliência. Longe dos holofotes e vivendo jornada dupla entre treinamentos e uma vida profissional paralela, nossos atletas enfrentam desafios consideráveis, desde a falta de materiais adequados para a prática em alto nível e até mesmo o principal para prática do esporte: campos com metragens oficiais e equipamentos básicos. Notável exportador de talentos para ligas e universidades internacionais, construindo uma narrativa de superação que transcende as limitações do esporte em solo nacional





