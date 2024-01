Beckham, Tate, Jenna Ortega: saiba quem foram as personalidades mais pesquisadas no Google em 2023

Mais uma vez fica claro que são as histórias, mas também os seus protagonistas, que nos cativam e nos fazem perguntar ao: “O que aconteceu este ano com...?” O buscador publicou mais uma vez seu ranking das tendências mais pesquisadas na internet em 2023, e fica claro que o que importa, além de quem, é acima de tudo o quê.

O Google divide seu relatório de busca do ano em categorias: as notícias mais buscadas (lideradas pela guerra em Israel), mortes (Matthew Perry é o primeiro nessa seção), atores (Jeremy Renner), atletas (Damar Hamlin), jogos (Hogwarts Legacy), filmes (Barbie), cantoras (Shakira), receitas (bibimbap), músicas (uma da dupla japonesa Yoasobi), equipes esportivas ( Inter Miami ), séries (The Last of Us), estádios (Camp Nou), parques urbanos (Parc Güell, em Barcelona) ou museus (o muito popular Louvre em Paris





