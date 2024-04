Bebê orca corre risco de morrer após a morte de sua mãe no Canadá

A preocupação de cientistas e autoridades locais é de que o bebê orca também morra no local sem alimentos. Esses mamíferos geralmente costumam ficar com suas mães durante toda a vida. A morte de uma orca em um lago do Canadá provoca uma corrida contra o tempo para salvar a vida de um filhote, de dois anos, que se recusa a deixar a área onde sua mãe morreu na costa. A mãe da jovem baleia, chamada Spong, faleceu no domingo depois de ficar presa nas águas rasas da costa oeste de Vancouver.

Oficiais de resgate de mamíferos marinhos, líderes das tribos das Primeiras Nações, cientistas e voluntários disseram que estão fazendo tudo o que podem para salvar o filhote

