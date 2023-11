Bebê com cardiopatia rara luta pela vida após golpe em vaquinha para custear parto

Há um mês, a pequena Maria Antônia chegava ao mundo. Antes mesmo de nascer, a pequena, filha de pais de Barbacena, no Campo das Vertentes, recebeu o diagnóstico de Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), uma cardiopatia rara, conhecida também como “meio coração”.

Além da complexidade da síndrome, a família também enfrentou o drama de quase perder o dinheiro arrecadado em uma vaquinha para golpistas, que tentaram sacar o dinheiro das doações que iam custear o parto no Hospital Beneficência Portuguesa (HBP), em São Paulo. Um mês depois, Fernanda, mãe de Maria Antônia, ainda se emociona com as dificuldades enfrentadas, mas orgulha-se da bebezinha, que dia após dia, luta pela vida

