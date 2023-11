Beatles emocionam em curta inédito sobre última música do grupo; assista

VEJA Mercado em vídeo desta quarta-feira recebe o sócio-fundador da A7 Capital. Entre outros assuntos, ele fala como o possível impacto do descumprimento do governo em relação ao déficit zero pode complicar o Banco Central.Assine Veja e tenha acesso digital a todos os títulos e acervos Abril*.O plano para estar bem informado sobre tudo! Acesso digital ilimitado aos conteúdos dos sites, apps e acervos da Veja e de todas publicações Abril.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Documentário com bastidores sobre última música inédita dos Beatles é lançado nesta quarta; saiba como assistirCanção 'Now and Then' vai a público nesta quinta; faixa teve auxílio da inteligência artificial para recriar a voz de John Lennon

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: A reação de Peter Jackson ao ser convidado para dirigir clipe dos BeatlesO cineasta revelou que dirigiu o documentário da música inédita da banda, 'Now and Then', que será lançada na quinta-feira

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Banda Melim anuncia pausa e irmãos seguirão carreiras solo: 'Não é um fim'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Assassinato de John Lennon será tema de série documental da Apple TV+Intitulada 'John Lennon: Assassinato sem Julgamento', a obra é descrita como o exame mais minucioso e detalhado da morte do ex-Beatles

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Travis Barker revela o nome do primeiro filho com Kourtney KardashianO baterista da banda Blink-182 também abriu o jogo sobre a data prevista para o parto

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Bruce Springsteen actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2024 en una nueva gira europeaThe Boss y su banda darán dos conciertos en la capital los días 12 y 14 de junio, y uno en la ciudad condal el 20 del mismo mes

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕