BC indica que vai continuar reduzindo os juros nas próximas reuniões

Como esperado, o Copom reduziu 0,50pp e a Selic agora é de 12,25%, a menor desde março de 2022. Foi o terceiro corte desde agosto, quando a autoridade monetária interrompeu o ciclo de aperto monetário. "Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões". Ou seja, dezembro e janeiro de 2024.

Os membros repetiram a frase mesmo com a discussão no governo é sobre qual será a meta de resultado primário para 2024. Na última sexta-feira, o presidente Lula disse que o governo não perseguirá mais o objetivo de zerar o déficit, e após uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, há um debate intenso sobre a possibilidade de mudar a meta para um rombo de 0,25% ou até 0,50%.

