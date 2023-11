BC dá voto de confiança ao governo ao seguir prevendo quedas de juros nas próximas reuniões

A decisão reflete um movimento momentâneo de queda da inflação, mas também é um aceno do BC para uma melhor relação com o governo, que no passado recente criticou o colegiado – e em especial seu presidente, Roberto Campos Neto – por segurar a queda da taxa de juros.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em audiência na Câmara dos Deputados. — Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados O recado sobre o perigo de mais gastos em 2024, e o não cumprimento da meta que vinha sendo prometida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio apenas no 6º parágrafo do comunicado.

“Tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o Comitê reafirma a importância da firme persecução dessas metas”, diz o texto.

Nas duas indicações anteriores, Campos Neto fez chegar ao governo a reclamação de ter ficado sabendo dos indicados pela imprensa. Outro motivo é que a gangorra dentro da diretoria do BC começa a pesar para o lado do governo. Dos nove integrantes, Lula já tem dois e agora indicou mais dois.

O governo Lula começa a ter mais peso e isto deve se refletir em visões que podem estimular a queda da taxa de juros mesmo com menos perspectiva de que a política fiscal estará sob rígido equilíbrio.

