Bayern de Munique faz vexame e Leverkusen goleia... os resultados do dia na Copa da Alemanha

. Dentre eles, Bayern de Munique, Leverkusen e Borussia Dortmund entraram em campo na busca pela classificação à terceira fase, o time de Thomas Tuchel sofreu revés e foi eliminado da competição para um clube da terceira divisão.foi eliminado por 2 a 1 para o time de terceira divisão, o modesto Saarbrücken. O time Bávaro abriu o placar com Thomas Müller, aos 16 minutos do primeiro tempo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Onde assistir: Sandhausen x Bayer Leverkusen - Copa da AlemanhaSandhausen vai receber o Bayern Leverkusen, na quarta-feira (1), às 14h (de Brasília), no Hardtwaldstadium, pela segunda rodada da DFB Pokal.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Quem é o Saarbrücken, rival do Bayern na Copa da AlemanhaSaarbrücken e Bayern de Munique se enfrentam pela 3ª fase da Copa da Alemanha nesta quarta-feira (1°), com transmissão AO VIVO pela ESPN no Star+ a partir de 16h45 (horário de Brasília)

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Saarbrucken x Bayern de Munique: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa da AlemanhaBávaros seguem avassaladores no ano, vindo de goleada contra o Darmstadt na Bundesliga

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Caminho livre: Austrália e Indonésia desistem de candidaturas e Arábia Saudita deve sediar Copa de 2034Realocação do Mundial deve acontecer na ocasião devido ao forte calor do Oriente Médio no verão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Austrália não se candidatará para sediar Copa do Mundo de 2034Arábia Saudita deverá sediar a Copa do Mundo de 2034

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Austrália desiste de sediar Copa de 2034 e Arábia Saudita é única candidataNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕