Barroso diz ver risco de o crime organizado ‘começar a contaminar todas as instituições’

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira 27 que o Brasil, em particular o Rio de Janeiro, tem de priorizar o combate ao crime organizado. Barroso se manifestou sobre o assunto após um evento na Biblioteca Nacional do Rio intitulado A Leitura nos espaços de privação de liberdade - Encontro nacional de gestores de leitura em ambientes prisionais.

Na segunda-feira 23, ao menos 35 ônibus e um trem foram incendiados na Zona Oeste da capital fluminense, após a morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, sobrinho do miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho.

