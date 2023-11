Barra Mansa terá telão e show para jogo do Fluminense na final da Libertadores

Promovido pela Fundação Cultura, o evento vai contar com um telão onde o jogo será transmitido para os torcedores presentes, além de show do grupo Empolga Samba para animar todos. SERVIÇO:Samba TricolorData: sábado (4)Horário: 15hLocal: Corredor Cultural, no Centro de Barra Mansa

