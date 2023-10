Barra Mansa realiza 5ª Conferência de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Barra Mansa - O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculado à Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou na manhã desta sexta-feira (27), no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, a 5ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O presidente do Conselho, Tom Teixeira, falou sobre o objetivo e a importância do evento. “Nosso objetivo maior aqui é criar propostas para serem aprovadas em Brasília que irão beneficiar em longo prazo as pessoas com deficiência do nosso país”, disse.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Prefeitura de Barra Mansa entrega telhas a moradores afetados pelas chuvasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

PMs prendem suspeito de tráfico com drogas e arma na Cotiara, em Barra MansaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Prefeitura de Barra Mansa realiza campanha de conscientização sobre a sífilisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Caps AD de Barra Mansa inaugura oficina para trabalhar autonomia dos assistidosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

PM prende em Barra Mansa foragidos de operação em Volta RedondaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Prefeitura de Barra Mansa transfere ponto facultativo para segunda-feiraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕