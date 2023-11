Barcos seguem parados na areia do Lago de Tefé (AM), onde mais de 100 botos morreram

Barcos seguem parados na areia no Lago de Tefé, onde mais de 100 botos morreram — Foto: Padre Joaquim Barbosa Silva

O padre Joaquim Barbosa da Silva, da Prelazia de Tefé, gravou na manhã deste domingo imagens do lago de Tefé, mostrando a maioria dos barcos ancorados. Apenas pequenos barcos, como voadeiras de alumínio, conseguem levar as pessoas até o ponto do Rio Solimões onde há água suficiente para o transporte, num trajeto de cerca de 40 minutos.

-- Chove, mas a situação de seca continua e o que temos mais é lama -- afirma o padre, acrescentando que o tempo mais longo de estiagem em Tefé foi de 15 dias, em 2005, já que as chuvas são frequentes durante todo o ano. headtopics.com

Todos os 62 municípios do Amazonas estão afetados pela seca dos rios. Boa parte da população tem dificuldade de acesso à comida e água potável.

