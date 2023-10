Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pela La Liga

Último 'El Clásico' terminou com goleada do Real Madrid por 4 a 0, pela semifinal da Copa do Rei (Arte/Lance!)

A 11ª rodada do Campeonato Espanhol vai proporcionar o primeiro 'El Clásico' da temporada 2022/23. Na manhã deste sábado (28), às 11h15 (de Brasília),O Barça, mandante do confronto, está atualmente em terceiro lugar, com 24 pontos, enquanto o Real Madrid lidera a competição com 25.

Último 'El Clásico' foi válido pela semifinal da Copa do Rei e terminou com vitória dos Merengues por 4 a 0 (Sam Hodde/AFPTer Stegen; João Cancelo, Ronald Araújo, Iñigo Martínez e Baldé; Gavi, Oriol Romeu e Gundogan; Yamal Lamine, Lewandowski e João FélixFutebol InternacionalFutebol Internacional headtopics.com

