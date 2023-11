Barcelona tem interesse em brasileiro destaque do Campeonato Espanhol

O dirigente, aliás, esteve próximo de recrutar o jovem para sua agência de representação de atletas na época em que trabalhava nessa área. Savinho pertence ao Grupo City e foi vendido pelo Atlético-MG, no ano passado, por 6,5 milhões de euros. O atacante foi emprestado pelo ao PSV, da Holanda, antes de desembarcar no clube espanhol. Em 11 jogos na temporada, o brasileiro soma três gols e quatro assistências até aqui.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REVISTAISTOE: 'Não penso no futuro a longo prazo, vou desfrutar o dia a dia', diz MessiO argentino Lionel Messi, que conquistou sua oitava Bola de Ouro aos 36 anos, afirmou nesta segunda-feira (30) que não pensa no futuro distante, e prefere

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: 5G avança e já muda dia a dia dos brasileirosTecnologia tem impacto nos negócios, no mercado de trabalho e no cotidiano dos consumidores. Previsão é que rede chega a cidades com menos de 30 mil habitantes em 2029

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Panela de pressão elétrica: 5 vantagens de ter esse item na cozinhaSaiba como esse eletrodoméstico moderno pode agilizar o dia a dia de qualquer cozinha

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Princesa Leonor completa 18 anos, idade legal para assumir o trono espanholHerdeira iniciou treinamento no Exército neste ano; ela ainda deverá passar pela Marinha e a Aeronáutica

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Flamengo recebe parcela atrasada de venda de atacante para clube espanholNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Jornal espanhol faz capa criticando Vinicius Junior por falar sobre racismo: 'Pinóquio'Superdeportes, da cidade de Valencia, onde aconteceram episódios marcantes de injúria racial na última temporada, volta a subir o tom contra o brasileiro

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕