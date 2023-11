Barcelona enfrentará Real Sociedad em busca de recuperação na La Liga

Na última rodada, o Barcelona sofreu uma derrota para seu arquirrival Real Madrid, por 2 a 1, o que o distanciou da liderança da La Liga. Atualmente, o Barça ocupa a quarta colocação, com 24 pontos. Agora, eles enfrentarão a Real Sociedad, que está na quinta posição, em um confronto direto pelas primeiras posições da liga espanhola, com ambas as equipes buscando uma vitória para se aproximar do líder.

EXAME: Veja como assistir ao jogo do Barcelona hojeVeja como assistir ao jogo do Barcelona hoje (Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)se enfrentam neste sábado, 4, às 17h, no Estádio Anoeta, na Espanha. A partida é válida pela 12ª rodada da La Liga. . O time ocupa a quarta posição, com 24 pontos, estando a quatro pontos do líder Real. Por outro lado, o Real Sociedad, que venceu o Buñol por 1 a 0 na Copa do Rei, volta suas atenções para a disputa do Campeonato Espanhol. Na quinta posição, com 19 pontos, a equipe empatou em 2 a 2 com o Rayo Vallecano na última rodada.Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gavi, Romeu, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Felix.

