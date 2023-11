Baratas, percevejos e falta até de chuveiro: relatório mostra problemas em unidades para pessoas em situação de rua no Rio

Um relatório produzido pelo gabinete do vereador Pedro Duarte (Novo) mostra os problemas em unidades públicas no Rio voltadas para o atendimento a pessoas em situação de rua. Entre os flagrantes feitos nos últimos meses, estão despensa de alimentos com baratas, camas com percevejos, além de banheiros sem chuveiros e com uso de balde parar dar descarga. O documento ainda conclui que os 32 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do Rio não são suficientes para atender toda essa população.

O déficit da rede é de 30 unidades





